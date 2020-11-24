شكرا لقرائتكم ضياء السيد: تطبيق القانون والعقاب لمن يخرج عن النص يقضى على التعصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد نجم الأهلى السابق، أن تطبيق القانون ومبدأ العقاب لمن يخرج عن النص سيؤدى الى ضبط النفس و السيطرة على التعصب الرياضى واضاف مدرب المنتخب السابق ان التعصب ليس فى المدرجات فقط بل فى الاستديوهات التحليلية وكذلك السوشيال ميديا التى أصبح لا يمكن السيطرة عليها جاءت تصريحات نجم الاهلى السابق خلال المؤتمر الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة، برئاسة أشرف صبحى، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية، ضمن مبادرة "لا للتعصب" لنبذ التعصب قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، بين الأهلى والزمالك والذى يقام باستاد القاهرة والتى تشهد حضور ضياء السيد نجم الاهلى السابق، وعبد الظاهر السقا و محمود سعد وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من نجوم الرياضة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقيادات جامعة مصر على تكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع بسبب جهوده الكبيرة في نجاح مبادرة نبذ التعصب.

وحضر ندوة نبذ التعصب بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع وقيادات الجامعة على رأسهم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور محمد حسن عزازى رئيس الجامعة وياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من رموز الرياضة منهم كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق وإسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع والدكتور محمد الباز والإعلامى محمد فودة والإعلامي عمر ربيع ياسين.

وأكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مباراة الأهلى والزمالك المقرر له الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام بدون حضور جماهيرى، وذلك خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجويا، كما أكد أشرف صبحى أن نهائى أفريقيا سيكون لأول مرة بين ناديين مصريين مشددا أن إدارة الكرة في مصر نجحت في نقل المباراة لاستاد القاهرة، لكن بسبب تداعيات فيروس كورونا وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع نظيره الأفريقي فلن تحضر الجماهير المباراة لكن المباراة ستتم إذاعتها أرضيا ولن يتم غلق المقاهي يوم المباراة.

وقال أشرف صبحى إن التعصب ظاهرة نفسية خاصة أن طبيعة الإنسان هي التحيز لآرائه وأفكاره، وهو ما ينعكس علي تشجيع الأندية المصرية ومثالا الانتماء للأهلي والزمالك.

وقال اشرف صبحي خلال فعاليات نبذ التعصب بجامعة مصر "الأديان السماوية تدعو للتسامح والحب .. حولنا فكرة نبذ التعصب لتطبيق على أرض الواقع لكن الاستدامة والاستمرارية شرط لنجاح الأمر"

وتابع اشرف صبحي انه وجد تفاعلا كبيرا من الإعلاميين والصحافة المصرية لانهاء ظاهرة التعصب وعلي رأسهم خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، والذى دعم الفكرة بشكل كبير وبدأ في خطوات فعلية على ارض الواقع.

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