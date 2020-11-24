شكرا لقرائتكم نبيل أبو زيد يشكو رزاق سيسيه لاتحاد الكرة بسبب 90 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم نبيل أبوزيد وكيل اللاعبين، شكوى رسمية ضد الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم نادى الزمالك والمعار لنادى الاتحاد السكندرى، للجنة شئون اللاعبين.

ورفض نجم زعيم الثغر سداد العمولة الخاصة بوكيله، نظير إعارته للاتحاد والتى تقدر بـ90 ألف دولار أى ما يقارب المليون ونصف جنيه.



في الوقت الذى أكد رزاق سيسيه في تصريحات خاصة أنه ليس له وكيل خاص به أثناء تجديد إعارته الأخيرة مع زعيم الثغر ومن ثم تنصله من سداد العمولة الخاصة بوكيله.

فى المقابل، أبدى نبيل أبوزيد غضبه الشديد من تصريحات مهاجم الزمالك والذى لم يدفع العمولة طوال الثلاثة مواسم الماضية، وكشف بالمستندات والصور وعقود التفويض والإعارة أحقيته فى الحصول على عمولته من اللاعب.

وفى حالة الحكم ضد رزاق سيسه بسداد قيمة العمولة المنصوص عليها لوكيله وتصميم الأخير على رفض سداد مستحقاته المالية، سيكون الإيقاف في انتظار الإيفوارى عن المشاركة فى لقاء الأهلى القادم فى الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر.