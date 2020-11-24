شكرا لقرائتكم جمباز الجزيرة يحصد ذهبية بطولة الجمهورية تحت 8 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق نادى الجزيرة الرياضى تحت 8 سنوات الميداليات الذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز الفنى، وضم فريق جمباز الجزيرة بقيادة تامر بركه رئيس الجهاز، ومحمد أحمد توفيق المدرب العام، كلاً من اللاعبين، حمزه حسبو، يوسف يحي، احمد خيرالدين، علي اباظه، حسن سمراء، مالك نصار، مروان نصار، علي توفيق جمعه، احمد الخولي، مالك سليمان، علي الجوهري، سليم ياقوت، يوسف عاصم، ويوسف بحيري.

من ناحية أخرة، كان الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أعلن تعميم منظومة التحول الرقمي داخل أروقة الاتحاد فى التعامل مع الأندية والهيئات الرياضية والحكام واللاعبين ، وكشف رئيس إتحاد الجمباز عن إطلاق موقع خاص يحتوي على جميع بيانات الاتحاد وتصنيف اللاعبين لتوفير جميع المعلومات أمام الأندية والهيئات الرياضية المشاركة فى بطولات الاتحاد وتسهيل إجراءات التسجيل إلكترونيا.

وأشار رئيس الأتحاد، بأنه تم توفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانيه والفيزا، داخل اتحاد الجمباز، ووجه رئيس اتحاد الجمباز بضرورة تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأكمل، تنفيذا لتوجيهات الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

تجدر الإشارة ان اتحاد الجمباز من أولي الاتحادات الرياضية التي قامت بتعميم منظومة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.