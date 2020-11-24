شكرا لقرائتكم بعثة المقاولون تصل فندق الاقامة في جيبوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، الى فندق الاقامة في جيبوتي لخوض مباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية وذلك بعد رحلة طويلة استغرقت 14 ساعة وكان في استقبال البعثة في المطار وفد من السفارة ورامي ربيع مدرب الفريق الذي سبق البعثة امس

وشهدت الإجراءات في مطار جيبوتي وقتا طويلا وخضعت البعثة لتحليل كورونا استغرق ساعتين وهو ما زاد من طول الرحلة لتتعدى 14 ساعة.