شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات القسم الثانى تؤجل مباراة جمهورية شبين وسرس الليان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، تأجيل مباراة جمهورية شبين وسرس الليان التي كان مقرر إقامتها غداً الأربعاء إلي يوم السبت المقبل لحين الحصول علي الموافقات الأمنية فى الأسبوع الأول بدورى القسم الثانى .

من ناحية أخرى، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مد فترة استلام التفويضات من الأندية لحضور الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها الأحد المقبل، حتى يوم 28 نوفمبر الجارى بدلا من 22 من نفس الشهر كما كان محددا، بشرط أن يكون ممثل كل ناد من ضمن أعضاء مجلس الإدارة وأن يتم ختم التفويض من جانب الجهات المختصة، قبل تسليمه سواء باليد أو عن طريق البريد السريع.

ورفضت اللجنة الخماسية إرسال التفويض عبر البريد الإلكترونى "الايميل" أو الفاكس، وأرسلت اللجنة الخماسية خطابات إلى 96 ناديا لإخطارهم بموعد الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 29 من الشهر الحالى، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالى.