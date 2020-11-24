شكرا لقرائتكم صراع بين الأهلي وبيراميدز على نجم الإسماعيلي.. ومزاد لأعلى سعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو ناديي الأهلي وبيراميدز في صراع حامي الوطيس على خطف نجم الإسماعيلي خلال الميركاتنو الصيفي الجاري، بعدما قدم اللاعب مستويات مبهرة خلال الفترة الأخيرة.

ويتصارع الأهلي وبيراميدز على خطف جوهرة الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي عبد الرحمن مجدي لضمه في الصيف الجاري لتدعيم صفوفهما في موسم سيشهد منافسة شرسة بعدما دعمت العديد من الأندية صفوفها بنجوم من العيار الثقيل.

ويعيش عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى حالة من الحيرة فى ظل زحمة العروض التى يتلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة ما بين عروض الإيجيبشين ليج والاحتراف الخارجى.

يأتى اهتمام الأندية بنجم الدراويش فى ظل تألقه مع الإسماعيلى هذا الموسم وتقديم عروض أكثر من رائعة مع المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم أفريقيا التى توج الفراعنة بلقبها وتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو 2021.

وفي وقت سابق، حدد مسئولو نادى الإسماعيلى شروطهم، من أجل الموافقة على تسويق صانع ألعاب الفريق الكروى الأول خارجيًا، وذلك بعد أن تلقى اللاعب عروض للإحتراف الخارجى، من بينها قضاء فترة معايشة مع فريق أياكس أمستردام الهولندى، وذلك عن طريق وكيل أحد شركات التسويق الأجنبية، والتى اهتمت بتسويق لاعب الدراويش بعد متابعته بشكل جيد، وأثبت عبد الرحمن إنه صاحب موهبة كبيرة تؤهله للاعب فى الدوريات الأوروبيىة.

واشترط الإسماعيلى على وكيل شركة التسويق الأجنبية، أن يكون العرض الذى يتلقاه اللاعب لا يقل عن 2 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيله، خاصة وإنه يعد من الأعمدة الأساسية للفريق، إلا أن العروض التى يمتلكها وكيل شركة التسويق أقل من تلك القيمة، ومن المنتظر أن يصل الطرفان لحل وسط، حيث أن اللاعب مازال مرتبطًا بعقد سارى مع الإسماعيلى، ولا يحق له الرحيل بدون موافقتهم.