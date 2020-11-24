شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا لن يستعجل عودة أغويرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأنه لن يستعجل عودة مهاجمه الأرجنتيني وهدافه التاريخي سيرخيو أغويرو إلى الملاعب، على الرغم من معاناة فريقه من شح في الناحية التهديفية.

وجلس أغويرو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين طوال مباراة فريقه التي خسرها أمام توتنهام صفر-2 في الدوري الإنجليزي السبت الماضي.

وغاب أغويرو البالغ 32 عاماً عن أواخر الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة. وبعد عودة وجيزة إلى الملاعب أصيب بتمزق في العضلة الخلفية لساقه الشهر الماضي.

ويعاني سيتي من الناحية التهديفية؛ حيث سجل 10 أهداف فقط في 8 مباريات هذا الموسم، لكنه أبلى بلاء أفضل على الصعيد القاري، بتسجيله 9 أهداف في 3 مباريات حتى الآن.

وقال غوارديولا: «نريد عودة أغويرو إلى التدريبات؛ لكي يشعر بحالة جيدة هذا هو الأهم بالنسبة إلينا».

وأضاف، «نعمل معه خطوة بخطوة. لدينا العديد من المباريات هذا الموسم، وسنحتاج إليه لاحقاً. ما نريده منه أن يتعافى بشكل كامل».

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وهو يحتاج إلى فوز جديد؛ لكي يضمن تأهله إلى ثمن النهائي، ما يسمح له أيضاً بالتركيز على تحسين نتائجه في الدوري المحلي، حيث يحتل المركز الثالث عشر.