شكرا لقرائتكم خبر عن زاراجوسا: شباب الأهلي مطالب بالتعويض أمام عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد الإسباني المدرب جيرارد زاراجوسا، مدرب شباب الأهلي، قدرة لاعبي الفريق على تجاوز آثار الخسارة التي مني بها الفريق أمام الجزيرة 3-5 في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، مؤكداً أن تجاوزها ليس صعباً، نظراً لما يتمتع به لاعبو «الفرسان» من خبرة كبيرة وحضور ذهني يمكنهم من تجاوز الخسارة، بحكم أنها ليست الخسارة الأولى في تاريخهم الكروي.

جاء ذلك في تصريحات استبق بها المدرب الإسباني مباراة فريقه مع ضيفه عجمان يوم الخميس في الجولة السابعة من الدوري، وعلق على الحالة النفسية بعد الخسارة بقوله: «هذه ليست الخسارة الأولى في تاريخ اللاعبين وهم أقوياء جداً من الناحية الذهنية، ونحن جميعاً من جهاز فني ولاعبين لدينا إصرار على تغيير هذه الأجواء بالفوز على عجمان، وجميع اللاعبين في جاهزية عالية للمهمة أمام عجمان ما عدا كارلوس إدواردو المصاب، والفوز مطلبنا جميعاً للعودة إلى سكة الانتصارات».

وأضاف: «نخوض مباراة مهمة ونسعى لتعويض الخسارة السابقة، وتركيزنا ينصب في حصد نقاط المباراة، واستعدادنا جيد لفريق عجمان بعدما أعدنا تأهيل اللاعبين بعد المباراة القوية أمام الجزيرة، وفي كل المباريات مهما كانت الخسارة بهدف أو اثنين أو ثلاثة فهي تعني خسارة 3 نقاط، وبالتأكيد نحن أكثر الناس حزناً وأسفاً على هذه الخسارة التي حدثت، وهي الأولى لي منذ توليت مهمة قيادة الفريق.