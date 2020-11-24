شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري يحذر الشارقة المتصدر من مواجهة خورفكان الأخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد المدرب عبد العزيز مدرب فريق الشارقة المتصدر لترتيب دوري الخليج العربي برصيد 18 نقطة، صعوبة مباراة «الملك» أمام خورفكان الخميس في افتتاح المرحلة السابعة، على الرغم من أنها ستكون بمواجهة خورفكان صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة.

وقال العنبري: «اللاعبون يستشعرون المسؤولية بعد الانتصارات السبعة السابقة، ويجب أن نركز بصورة كبيرة لأن خورفكان يعد فريقاً قوياً وقدم مباريات كبيرة خصوصاً أمام النصر وشباب الأهلي».

وتابع: «خسائر خورفكان لا تعبر عن مستواه الحقيقي فضلاً عن امتلاكه للاعبين جيدين على مستوى المحترفين والمواطنين، ويجب ألا ننسى أننا خسرنا أمامه في آخر مباراة خلال الموسم الماضي».

وكشف العنبري أن الشارقة سيفقد لاعب الوسط ماجد سرور.

كانت هذه تفاصيل خبر العنبري يحذر الشارقة المتصدر من مواجهة خورفكان الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.