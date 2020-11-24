موعد مباراة ليفربول وأتالانتا في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. وبشرى سارة من كلوب بشأن صلاح

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره أتالانتا الإيطالي، في العاشرة مساء الأربعاء 25 نوفمبر، على ملعب آنفيلد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وكان ليفربول قد فاز في الجولة الأولى على أياكس الهولندي بهدف دون رد، ثم هزم ميتيلاند الدنماركي بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية، ثم تغلب على أتالانتا بخماسية في الجولة الثالثة.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة الرابعة، بـ9 نقاط، يليه أياكس، وصيفا بـ4 نقاط، متفوقا على أتالانتا بفارق الأهداف، ومايتلاند رابعا بدون نقاط.

وكانت قرعة دوري الأبطال قد أسفرت عن تواجد ليفربول في المجموعة الرابعة بجانب أياكس الهولندي وأتالانتا الإيطالي وميتيلاند الدنماركي.

وكان الريدز غادر بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من دور ال١٦ بعد أن تلقى هزيمة أمام الفريق الإسباني أتليتكو مدريد بنتيجة إجمالية ٤-٢، ويأمل الفريق تحقيق نتائج أفضل هذا الموسم والتأهل للأدوار النهائية والمنافسة على البطولة التي توج بطلاً لها ٦ مرات في تاريخه، كان آخرها الموسم قبل الماضي.

موقف مشاركة صلاح

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن محمد صلاح سيعود لصفوف الريدز، في مواجهة أتالانتا، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

قال المدرب الألماني يورجن كلوب في المؤتمر الصحفى لمواجهة أتالانتا "صلاح تدرب أمس واختبارات كورونا كانت سلبية. بدا جيدًا حقًا".

وأضاف كلوب قائلا: "جميع الإصابات تظل كما هي باستثناء صلاح، لا توجد أخبار. سنرى. لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن ذلك لأنه ليس لدي أي فكرة عمن يمكن أن يجلبه أتالانتا - فلماذا نعطيهم أي معلومات؟ لا أريد أن أتحدث كثيرًا عنها".

أبرز غيابات ليفربول هو فيرجيل فان دايك وجوميز، وهيندرسون وأرنولد وألكانتارا وتشامبرلين للإصابة.

التشكيل المتوقع لليفربول

وسيبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: روبيرتسون، ماتيب، فابينيو، ميلنر.

خط الوسط: كيتا، فينالدوم، جوتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

القناة الناقلة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 2 بتعليق: رؤوف خليف.