بشرى سارة.. محمد صلاح سيشارك أمام أتالانتا غدًا بدوري أبطال أوروبا

اقترب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من العودة إلى قائمة الريدز، أمام أتالانتا، غداً على ملعب أنفيلد، بعد غيابه عن مباراة ليستر سيتي، لكنه استأنف التدريبات الكاملة يوم الاثنين وقد يكون متاحًا لمواجهة الفريق الإيطالي على ملعب أنفيلد.

وقال يورجن كلوب في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: “تدرب مو مع الفريق أمس وبدا جيدًا حقًا”.

وأضاف المدرب الألماني: “كان الاختبار سلبيًا كما كانت جميع الاختبارات سلبية لذلك ، إذا لم يتغير شيء ، فهو متاح ، الآن علينا أن نرى ما سنفعله “.

ويلتقي فريق ليفربول مع أتالانتا غداً الأربعاء في العاشرة مساءاً على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا