شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب أحمد عبد الدايم من انتخابات اتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إتحاد الكرة الطائرة عن إنسحاب أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى السابق من سباق الترشح على رئاسة الإتحاد فى الإنتخابات المقبلة المقرر إقامتها يوم 11 ديسمبر المقبل فى الجمعية العمومية العادية .

يأتى إنسحاب عبد الدايم بمثابة المفاجأة ، فى ظل تقبل اللجنة الأولمبية التظلم الذى تقدم به مؤخرا فى ظل إستبعاده من الإنتخابات من قبل اللجنة المؤقتة برئاسة يامح حمدى قبل أن تعيده لسباق الإنتخابات مرة أخرى .



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و بذلك يتنافس على رئاسة إتحاد الكرة الطائرة كلا من ، شريف الشمرلى و فؤاد عبد السلام و عبد الحميد الوسيمى .

من جهته، كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عدم أحقيته فى الترشح فى انتخابات الاتحاد المقبلة المقرر إقامتها فى الجمعية العمومية العادية يوم 11 ديسمبر المقبل، وأعضاء مجلسه أيضا، وأشار إلى أنه وقع وأعضاء اللجنة على إقرارات عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة قبل استلام الاتحاد.

وعينت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا الثنائى محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية، وموعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية.