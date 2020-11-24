حازم إمام: "زد" مختلف عن أي نادٍ آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة شركة "زد للاستثمار الرياضي"، أن ناديه حديث العهد مختلف عن أي نادٍ آخر، مشيرًا إلى أنه يرغب في محاكاة تجربة نادي "بروسيا دورتموند" الألماني.

وقال حازم إمام، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن استحواذ "زد" على نادي "مصر": "سعيد جدًا لوجود كوكبة كبيرة من اللاعبين والإعلاميين والصحفيين في المؤتمر اليوم؛ لأننا نحتاج للدعم المعنوي الفترة المقبلة".

وأضاف: "قبل مباراة الزمالك في كأس مصر كان البعض يظن أننا سنكون مثل أي نادٍ استثماري موجود على الساحة حاليًا، ولكننا نسعى للبداية من اللاعب الصغير الناشئ؛ لتكوين قاعدة النادي وصولا للفريق الأول".

وتابع: "نسعى؛ لاكتشاف مواهب كثيرة في الفترة المقبلة، لذلك أقول إن نادي "زد" تجربة مختلفة تمامًا عن أي نادٍ آخر، لماذا لا يكون اللاعب محترفًا داخل مصر قبل خارجها؟ هذا ما نسعى إليه في نادي زد".

وأكمل: "نريد محاكاة تجربة نادي "بروسيا دورتموند" الشهير باكتشاف المواهب، وهو ما دفع نادي "زد" لعمل شراكة مع النادي الألماني، نتشابه في نفس الفكر والخطة التي سنعمل عليها الفترة المقبلة".

وأتم نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلا: "سنصنع لاعبًا منذ الصغر، وسنعمل على عقلية وفكر اللاعب".