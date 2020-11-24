المؤتمر الصحفي للإعلان عن استحواذ "زد" على نادي "مصر" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

انعقد المؤتمر الصحفي لاستحواذ شركة "زد للاستثمار الرياضي" على نادي "مصر"؛ لتبدأ مسيرتها مع كرة القدم المصرية من دوري الدرجة الثانية.

وكانت "ZED للاستثمار الرياضي" انطلقت؛ لتأسيس نادٍ رياضي ضخم في القاهرة تبعًا لأحدث المواصفات العالمية، ويتضمن المشروع المساهمة في تكوين "فريق الحلم"؛ لتعزيز صفوف المنتخبات المصرية في المراحل السنية المختلفة.

وستطلق الشركة العديد من الفرق الجديدة بمختلف الفئات العمرية في أكاديميات "زد إف سي"، والتي تتضمن 6 فرق تتراوح أعمارهم من بين مواليد عام 2008 حتى عام 2013، مقسمة على كل فريق، للوصول لأكبر قدر من المواهب ودعم المنتخبات الوطنية من خلال أفضل البرامج التدريبية.

ويتكون مجلس إدارة "ZED للاستثمار الرياضي" من: "أنسي ساويرس، رئيسًا لمجلس الإدارة، أحمد دياب رئيسًا تنفيذيًا، بجانب أعضاء مجلس الإدارة: حسن عبده، هيثم عبدالعظيم، محمد فاخر، سيف زاهر، حازم إمام، أحمد حسن، عماد متعب، محمد زيدان، وأحمد حسام ميدو".