رئيس شركة "زد": اعتمادنا سيكون على الناشئين مثل 60% من أندية أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة "زد للاستثمار الرياضي" أن إدارته ستعتمد على الناشئين بعد الاستحواذ على نادي "مصر" الذي هبط من الدوري الممتاز إلى الدرجة الأدنى.

وفي مؤتمر صحفي للإعلان على استحواذ شركة "زد" على نادي "مصر"، قال دياب: "عُرض علينا العديد من أندية الدوري الممتاز للشراء، لكننا فضلنا نادي مصر".

وأضاف رئيس شركة "زد": "اعتمادنا الأكبر سيكون على الناشئين، 60% من أندية أوروبا تسير على نفس النهج، ونحن نهتم بتصدير المواهب، وبدأنا بالفعل في قطاع الناشئين منذ فترة".

وتابع دياب: "نجحنا في تكوين قطاع ناشئين قوي، وقمنا بعمل شراكة مع "بروسيا دورتموند" الألماني في هذا المجال، وهذا لا يقلل من اهتمامنا بالفريق الأول، بعد أن استحوذنا على أغلب الأسهم في شركة "مصر لكرة القدم" مالكة نادي مصر".

وأنهى رئيس شركة "زد": "نوجه الشكر لميشيل سالجادو مستشار البطولات الدولية في قطاع الناشئين، وفي الفترة المقبلة سنتوسع على كافة المستويات، وسنضيف ملاعب للتنس في فرع التجمع الخامس، وقمنا بالفعل بعمل ملاعب أسكواش، وفي طريقنا لاستكمال المستشفى الرياضي، مشوارنا طويل ونحتاج كل الدعم من كل المجال الرياضي، اخترنا طريق البناء وهو الأصعب".