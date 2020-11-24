يد الأهلي يفوز على البنك الأهلي في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد، رجال، بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات

بطولة الدوري للموسم الجديد 2020-2021.

وأقيمت المباراة على صالة الشرطة، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح

في الفوز بنتيجة 39-19.

وأثنى طارق محروس، المدير الفني للأهلي، على أداء اللاعبين، والمجهود البدني المبذول خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الفريق يتطلع إلى استمرار العروض القوية خلال الفترة المقبلة.