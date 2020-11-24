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بث لايف | مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف بث مباشر دوري الأبطال الأوروبى

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يقدم لكم موقع الوفد نيوز مشاهدة مباراة ضد دينامو كييف بث مباشر اليوم 24 ,من نوفمبر في منافسات دوري الابطال الاوروبي حيث تجري احداث اللقاء على ملعب مجمع أولمبيسكي الرياضي في مواجهات اياب المرحلة الرابعة من دور المجموعات في البطولة الاوروبية ويمكنكم مشاهدة مباريات اليوم حصريا.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد دينامو كييف

ننقل لقاء برشلونة ضد دينامو كييف حصريا فى تغطية مباشرة في انطلاق الجولة الرابعة

للمجموعة السابعة في دور المجموعات ببطولة دورى ابطال اوروبا عبر البث المباشر من رابط الصخرة نيوز لايف ويقدم خدمة البث المباشر الحصري لجماهير الفريقين وعشاق الساحرة المستديرة فى متابعة مباربات اليوم اون لاين من البطولة الاوروبية .

مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر

يستضيف ملعب مجمع أولمبيسكي الرياضي اللقاء الذى يجمع بين فريقي برشلونة مع دينامو كييف

في مواجهة صعبة يسعى كلا من الفريقين الى هدف واحد وهو تحقيق الفوز لابديل عنه ومواصلة المنافسة على لقب بطولة  .

 

 

 

 

توقيت الساعة 8:00 مساء بتوقيت جرينتش.
توقيت الساعة 22:00 مساء بتوقيت فى مصر.
توقيت الساعة 23:00 مساء بتوقيت فى
توقيت الساعة 00:00 منتصف الليل بتوقيت فى الامارات

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