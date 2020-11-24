جوارديولا يكشف موقفه من أجويرو قبل موقعة أولمبياكوس

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء، إن المهاجم سيرجيو أجويرو شارك في التدريبات قبل مواجهة مضيفه أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

وقال: لن يتعجل الدفع باللاعب الأرجنتيني العائد لتوه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ومشاكل أخرى في الركبة.

وأصيب أجويرو في عضلات الفخذ الخلفية في تعادل مانشستر سيتي 1-1 بالدوري الممتاز أمام مضيفه وست هام يونايتد

الشهر الماضي بعد أسبوع من مشاركته أساسيا لأول مرة هذا الموسم عقب جراحة في الركبة.

وجلس اللاعب البالغ من العمر "32 عاما" على مقاعد البدلاء في هزيمة سيتي 2-صفر أمام توتنهام في الدوري السبت الماضي.

وأكد جوارديولا أنه سيصبر على المهاجم حتى يستعيد حساسية المباريات مشيرا الى إن مواجهة الأربعاء

ستمنحه الفرصة للعودة إلى طريق الانتصارات وقطع خطوة باتجاه المرحلة المقبلة من المسابقة.

وقال المدرب الإسباني إن كل لاعبيه تقريبا ومن بينهم فرناندينيو وبنجامين مندي أصبحوا جاهزين للمواجهة باستثناء نيثن آكي الذي سيبدأ التدريبات يوم الجمعة بعد إصابة في الفخذ.

وقال جوارديولا: تدرب أجويرو مجددا اليوم وسننتظر حتى يؤكد لنا عدم وجود أي مشكلة في الركبة ولا يزال هناك بعض الوقت تنتظرنا الكثير من المباريات وسنحتاج لجهوده. نريده في أفضل حالاته.

ويستمتع سيتي بسجل مثالي في المجموعة الثالثة بعد ثلاث مباريات.