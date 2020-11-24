مشاهدة مباراة تشيلسي ورين بث مباشر اليوم 24/11/2020 دوري ابطال أوروبا

أعلن فرانك لامبارد المدير الفنى لـ تشيلسي تشكيل مواجهة مضيفه ستاد رين الفرنسى فى الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم الثلاثاءء، وذلك على ملعب "روازون بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.
ويدخل تشيلسى اللقاء محتلا المركز الأول فى المجموعة برصيد 7 نقاط بفارقالأهداف عن إشبيلية الإسبانى الوصيف، بينما رين فى المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.
وتقام فى نفس المجموعة فى نفس التوقيت مواجهة كراسنودار الروسى وضيفه إشبيلية الإسبانى.
ويقود البلوز فى لقاء اليوم، المهاجم الألمانى تيمو فيرنر، فيما يجلس النجم المغربىحكيم زياش على مقاعد البدلاء.
رين ضد تشيلسي
حراسة المرمى: ميندى
خط الدفاع: أزبيلكويتا - زوما - تياجو سيلفا - بن تشيلويل
خط الوسط: كوفاسيتش - ماونت - جورجينيو
خط الهجوم: هودسون-أودوى - أبراهام - فيرنر
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