بث لايف | مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف بث مباشر دوري الأبطال الأوروبى

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر مباراة برشلونة القادمة حيث سيستضيف فريق دينامو كييف الأوكراني ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

يحل برشلونة الإسباني ضيفًا على نظيره دينامو كييف الأوكراني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وتقدم عدد من المواقع

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بث مباشر اللقاء.

ويبدأ اللقاء في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة على ملعب دينامو كييف.

موقف المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا

ويتصدر برشلونة جدول المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط،

يليه يوفنتوس الإيطالي (6 نقاط).

بينما يتواجد دينامو كييف الأوكراني في المركز الثالث بنقطة واحدة متساويًا مع فيرنكفاروزي المجري الذي يتذيل جدول الترتيب.

تجدون هنا ( بث مباشر برشلونة ودينامو كييف )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة برشلونة )

تشكيل برشلونة المتوقع أمام دينامو كييف

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، لينجليه، مينجويزا، ألبا.

خط الوسط: بيانيتش، ألينا، ترينكاو.

خط الهجوم: كوتينيو، ديمبلي، جريزمان