كلوب يهاجم القنوات التليفزيونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

انتقد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، القنوات التليفزيونية، معتبراً إياها السبب في كم الإصابات في فريقه، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة أتالانتا الإيطالي، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، غداً الأربعاء. يواصل ليفربول مشواره في المسابقة الأوروبية دون هزيمة، متصدرا المجموعة الرابعة، لكن جدول المباريات المزدحم الملتزم بعقود البث استنفذ طاقة فريقه، وتسبب في تعرض اللاعبين للإصابات. ومنذ بداية الموسم الجاري، خسر ليفربول 12 لاعباً بسبب الإصابة، أو التعرض لفيروس كورونا، حيث كان الغيني نابي كيتا، والسويسري شيردان شاكيري، وجوردان هيندرسون، آخر المنضمين للقائمة. وسيخضع النجم المصري محمد صلاح لاختبار متأخر لفيروس كورونا، وذلك بعدما جاءت عينته إيجابية خلال تواجده مع منتخب بلاده في التوقف الدولي. وسيمنح الفوز على أتالانتا، غداً الأربعاء، فريق ليفربول حامل لقب البطولة في عام 2019 بطاقة العبور لدور 16، لكن بعد ذلك فريق المدرب كلوب سيكون لديه وقت قصير للغاية للاستعداد لمباراة برايتون في الدوري الإنجليزي، والمقرر لها ظهر السبت المقبل. وأبدى المدرب الألماني مخاوفه من عدم قدرته على إيجاد فريق يخوض به المباريات، إذا استمر ضغط المباريات بهذا الشكل.

