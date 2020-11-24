شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: السيتي يفكر في التعاقد مع ميسي لمدة 10 أعوام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 يفكر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة، في التعاقد مع قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمدة 10 أعوام قالت صحيفة ذا تايمز الإنجليزية، اليوم الإثنين: "سيقدم مسؤولي السيتي عقداً ضخماً إلى ليونيل، مبني على 3 مراحل مهمة: المرحلة الأولى سيلعب في "البريميرليغ" مع مانشستر. المرحلة الثانية سيختار "البرغوث" اللعب لأحد الأندية المملوكة للنادي. المرحلة الأخيرة سيكون سفيراً عالمياً لمجموعة السيتي.





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