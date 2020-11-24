جلسة مصغرة مع لوف تسبق الاجتماع الحاسم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أمس أن رئيس الاتحاد الألماني فريتز كيلر ونائبه الأول بيتر بيترز سيشاركان في عقد جلسة مصغرة مع المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، قبل اجتماعه مع الاتحاد الألماني المقرر في الرابع من ديسمبر المقبل.

وكان الاتحاد الألماني قد أعلن أمس الأول أنه سيجري مناقشات بشأن الوضع الحالي للمنتخب ومستقبل لوف بعد الهزيمة القاسية أمام المنتخب الإسباني 0-6 في دوري أمم أوروبا.

وذكر الاتحاد الألماني أنه كان يجب منح لوف الوقت للتعامل مع الأمر، من الناحية الرياضية ، بتحليل أسباب هزيمة المنتخب في أشبيلية، وعلى المستوى الشخصي، للتعامل مع مشاعر خيبة الأمل.

ويتولى لوف (60 عاما) تدريب المنتخب الألماني منذ 2006 إذ فاز معه بلقب مونديال البرازيل 2014 لكن حملة الدفاع عن اللقب في نسخة روسيا 2018 شهدت مأساة حقيقية للماكينات من خلال توديع البطولة من دور المجموعات بجانب الضجة التي صاحبت استبعاد جيروم بواتينج وتوماس مولر وماتس هوميلس من الفريق.

وحصل لوف الذي يمتد عقده حتى كأس الأمم الأوروبية، التي تأجلت للعام المقبل بسبب فيروس كورونا وكذلك حتى مونديال قطر 2022، على مساندة واسعة عقب الخروج من مونديال روسيا مع منحه الوقت الكافي لإعادة بناء الفريق.