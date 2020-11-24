شباب الأهلي يقترب من يوفانوفيتش

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وبدأ يوفانوفيتش مسيرته التدريبية عام 2001 بتدريب فريق نيكي فولو اليوناني، قبل أن يتولى تدريب العديد من الأندية مثل باوك وإيراكليس وباناشيكي في الدوري اليوناني، ثم تولى تدريب النصر الإماراتي عام 2013، والمنتخب الإماراتي عام 2019.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل نادي شباب الأهلي الإماراتي لكرة القدم اتفاقه مع مدرب النصر والمنتخب الإماراتي السابق، الصربي إيفان يوفانوفيتش، للتعاقد معه خلفا للإسباني جيرارد زاراجوسا وكان لاعب النصر والمنتخب الإماراتي السابق، خالد إسماعيل قد أعلن عن تعاقد شباب الأهلي مع يوفانوفيتش عبر حسابه الشخصي على تويتر.وبدأ يوفانوفيتش مسيرته التدريبية عام 2001 بتدريب فريق نيكي فولو اليوناني، قبل أن يتولى تدريب العديد من الأندية مثل باوك وإيراكليس وباناشيكي في الدوري اليوناني، ثم تولى تدريب النصر الإماراتي عام 2013، والمنتخب الإماراتي عام 2019.

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