شكرا لقرائتكم خبر عن «تنس الفجيرة» يدشن نشاطه ويعلن عن بطولاته للموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي الفجيرة للتنس عن استئناف النشاط الرياضي للموسم الجديد 2021/2020، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من انتشار فيروس كوفيد ـ 19، وسيدشن النادي فعالياته الرسمية عبر تنظيم مجموعة من البطولات الدولية والمحلية في مقدمتها البطولة الدولية للناشئين المقرر لها التاسع من يناير/ كانون الثاني 2021، وبطولة الرواد العربية وبطولة التحدي للمحترفين، إضافة إلى بطولات الخليج وبطولة كأس زايد والتي كان لنادي الفجيرة السبق في إطلاقها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء بمجمع الفجيرة الدولي للتنس الأرضي بحضور عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، وخالد العلي المدير التنفيذي، وصلاح الحمد مدير مجمع الفجيرة، إضافة إلى ضيفي الشرف؛ اللاعبة الكازاخستانية لينا رباكينا المصنفة رقم 19 على مستوى العالم، والمدرب أستيفانو بوكو؛ حيث يتواجدن في الدولة؛ بهدف السياحة والإعداد لبطولة أستراليا للمحترفين.

وأكد بهروزيان حرص ودعم الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الثقافة والإعلام، ورئيس النادي على تذليل كافة الصعاب، وتوفير الاحتياجات اللازمة التي من شأنها أن تساعد على عودة النشاط، وإنجاح الموسم، مشيراً إلى أن «تنس الفجيرة» ظل منذ تأسيسه يسعى جاهداً للارتقاء بمستوى اللعبة في الدولة، والعمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد والأندية الأخرى، حتى استطاع خلال فترة وجيزة أن ينال إشادة دولية وعالمية من خلال استضافة وتنظيم العديد من البطولات ونشر اللعبة بين أبناء الساحل الشرقي، لافتاً إلى أن إدارة النادي وضعت استراتيجية شاملة هذا الموسم؛ عبر توسيع قاعدة المشاركة وخلق قاعدة صلبة من اللاعبين الموهبين يرتكز عليها النادي مستقبلاً، مشيداً في الوقت نفسه بمشروع التنس المدرسي الذي أطلقه النادي منذ عام 2010 والذي يختصر المسافات الزمنية، ويسهم في دعم المواهب وتشجيع المتميزين وإعداد أبطال قادرين على تشريف التنس الإماراتي.

وأكد خالد العلي أن النادي قام باتخاذ كافة التدابير اللازمة والضرورية والمتبعة لدي الهيئة الاتحادية لإدارة الأزمات والكوارث مع الالتزام التام بتوجيهات جميع الجهات ذات الصلة، فضلاً عن اتخاذ كل التدابير؛ وأهمها: إخضاع كل اللاعبين للفحوص الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن النادي نجح مؤخراً في التعاقد مع ثلاثة مدربين من أصحاب الكفاءة العالية للإشراف على النشاط الذي شهد إقبالاً كبيراً بمشاركة أكثر من 90 لاعباً من الجنسين تحت أعمار من 5 إلى 14 سنة، كما كشف العلي عن تدريبات مشتركة ستقوم بها نجمة التنس العالمية لينا مع لاعبي النادي؛ بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم.