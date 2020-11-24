شكرا لقرائتكم خبر عن جوران: مواجهة الوصل صعبة للفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الصربي جوران توفاريتش، مدرب الفجيرة، أن تحضيرات فريقه كانت جيدة، في ظل الروح المعنوية العالية، عقب تحقيق الفوز الأول في الجولة الماضية، والذي جاء على حساب حتا، رغم استمرار الغيابات المؤثرة في صفوف «الذئاب» بسبب الإصابات.

وأشار جوران إلى أن مواجهة الوصل لن تكون سهلة، فبغض النظر عن النتائج السلبية الأخيرة للوصل في الدوري إلا أنه يبقى من الفرق الكبيرة، ويقدم أداء جيداً بفضل امتلاكه الكثير من الأسماء المميزة على صعيد اللاعبين الأجانب أو المواطنين، خاصة في خطي الوسط والهجوم، مما يتطلب قدراً كبيراً من التركيز العالي، والحذر مع الأداء القتالي من أجل العودة بنتيجة مرضية تساعد الفريق على دخول المنطقة الدافئة، والابتعاد عن صراع المؤخرة.

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