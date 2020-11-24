شكرا لقرائتكم خبر عن لا وقت محدداً لعودة «عموري» للمباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أنه ليس هناك موعد محدد لعودة لاعب وسط الفريق عمر عبدالرحمن إلى المباريات، مبيناً أن «عموري» مازال يواصل عملية التأهيل من الإصابة التي غيبته عن الملاعب منذ الجولة الثانية لدوري الخليج العربي.

وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن «فخر أبوظبي» يستعد لمواجهة حتا ضمن المرحلة السابعة للدوري الخميس ويدرك جيداً أن ضيفه سيدخل إلى الملعب بحماس زائد بعدما تم تغيير مدربه.

كما كشف مدرب الجزيرة، أن المدافع خليفة الحمادي يخضع لرقابة طبية بعد شعوره ببعض الآلام في مباراة الجولة السابقة أمام شباب الأهلي.

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