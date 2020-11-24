شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اللجنة المنظمة لآسياد الشباب «شانتو 2021» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

تم تشكيل اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقررة في شانتو بالصين عام 2021، وهي ثاني أبرز المحافل الرياضية في القارة الصفراء بعد دورة الألعاب الآسيوية، وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة في حفل خاص بالمناسبة حضره جو زهونجوين، مدير الإدارة الرياضية في الرياضة الصينية ورئيس اللجنة الأولمبية في الصين، وما جينجروي حاكم مقاطعة جوانجدونج حيث ستقام الألعاب.

وهنأ الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، في كلمة ألقاها نيابة عنه سونج لوزنج نائب رئيس المجلس، جو زهو هونجوين والمسؤولين الرياضيين الصينيين بالمناسبة، معرباً عن أمنياته بالتوفيق للجنة في تنظيم الدورة التي تخدم تطور الرياضة في قارة آسيا.

وتقام الدورة في الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 في مقاطعة جوانجدونج جنوب الصين، وتشمل منافساتها 18 لعبة رياضية ستجرى على 25 منشأة، ومن المتوقع أن يشارك فيها نحو 3 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية.

يذكر أن المجلس الأولمبي الآسيوي كان أطلق دورة الألعاب الآسيوية للشباب عام 2009، وأقيمت النسخة الأولى في سنغافورة، تلتها الثانية في نانجين بالصين عام 2013، وستقام الدورة الرابعة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند عام 2025.