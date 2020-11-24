الامارات | صلاح جاهز للمشاركة مع ليفربول أمام أتالانتا

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح جاهز للمشاركة مع ليفربول أمام أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن المصري محمد صلاح سيكون بإمكانه المشاركة مع الفريق في مباراته أمام أتالانتا الإيطالي غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، بعد أن جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاصة به سلبية.

وثبتت إصابة صلاح بفيروس كورونا عندما كان مع المنتخب المصري خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة ولكن بعد إتباع إجراءات العزل الذاتي والخضوع لاختبارات الاتحاد الأوروبي للعبة، حصل على موافقة باللعب.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل المباراة في ملعب "كيركبي" الجديد :" نتيجة الاختبار جاءت سلبية- كل الاختبارات- لذلك، إذا لم يتغير شيء منذ أمس، سيكون متاحا".

وأضاف: "تدرب محمد صلاح مع الفريق بالأمس وظهر بحالة جيدة. الآن يتعين علينا أن نرى ما سنفعله لأنه كان معزول ذاتيا في الأيام الثلاثة الماضية".

وفي حال تحقيق ليفربول للفوز في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد غدا الأربعاء، سيتأهل الفريق للأدوار الاقصائية حيث حقق الفريق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث وحصد تسع نقاط تصدر بها المجموعة الرابعة.

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