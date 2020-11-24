شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: صلاح جاهز لمباراة أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، جاهزية نجمه محمد صلاح للمشاركة ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بعد الشفاء من فيروس كورونا.

ويحل أتالانتا ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «صلاح تدرب معنا يوم الاثنين وظهر بشكل جيد حقًا، وفحوصاته جاءت سلبية ومتاح للمشاركة أمام أتلانتا».

وأضاف كلوب: «لا توجد أخبار جديدة بشأن إصابات لاعبي الفريق، سنرى ما يحدث في الساعات المقبلة، لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن ذلك لأني لا أعرف حالة لاعبي أتالانتا البدنية، فلماذا نعطيهم أي معلومات».

وغاب صلاح عن فوز ليفربول على ليستر سيتي 3-0 في الدوري الإنجليزي بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده في مصر الأسبوع الماضي من أجل المشاركة في مباراتي توجو بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

صلاح سجل 8 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالإضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا.