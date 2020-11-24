شكرا لقرائتكم خبر عن «كيشو» يحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمد إبراهيم «كيشو»، لاعب منتخب مصر للمصارعة، على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تكريمًا لإنجازاته الدولية في الفترة السابقة. إذ توج بذهبية بطولة العالم تحت 23 عاما مرتين على التوالي، كما حصل على ذهبية دورة الألعاب العسكرية التي استقبلتها الصين عام 2019، وارتقى ترتيبه إلى الرابع عالميًا.

وحقق كيشو المركز الخامس في كأس العالم للكبار في سبتمبر الماضي، ما جعله يحجز مقعدًا في طوكيو 2021.

ونشر اللاعب صورته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقًا: «الحمد لله دائمًا وأبدًا، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى».

وتابع: «ذلك لما حققته من إنجازات دولية في الفترة السابقة وتأهلي لدورة الألعاب الأوليمبية».