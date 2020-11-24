شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تألق العاصفة في يوم اللقايا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت بتحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة «ميدان المرموم»، مساء الثلاثاء، وأقيم السباق على مدار ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وجاءت البداية مع هجن العاصفة التي تمكنت من السيطرة على قمة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بواسطة «الشاهينية» التي ظفرت بالمركز الأول تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي في زمن بلغ 7:34:9 دقائق، أما الشوط الثاني والمخصص للقايا البكار المهجنات فقد كان من نصيب اللون الأحمر لهجن الرئاسة حيث تمكن المضمر الظافر علي جميل الوهيبي من قيادة «هملوله» للصدارة مسجلة توقيتاً وقدره 7:28:8 دقائق.

وعادت هجن العاصفة للسيطرة على القمة مجدداً من خلال الشوطين الثالث والرابع، حيث قاد غياث الهلالي «شاهين» إلى صدارة الجعدان المحليات بزمن وقدره 7:30:7 دقائق، بينما كان الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات من نصيب «شاهين» لهجن العاصفة الذي حقق زمناً بلغ 7:35:6 دقائق.

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان بن محمد يشهد تألق العاصفة في يوم اللقايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.