شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لأصحاب الهمم» يعتمد برنامج لاعبيه لبارالمبية طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم في اجتماعه الدوري، الذي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، برنامج إعداد لاعبيه النخبة الذين سيمثلون الإمارات في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية بقيادة البطل البارالمبي محمد خميس، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو أغسطس/آب المقبل.

ويعتبر خميس أول لاعب يهدي الإمارات ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها البارالمبية، إضافة إلى أنه أول لاعب إماراتي أيضاً يحرز ميداليتين ذهبيتين في الألعاب البارالمبية، بحصوله على المركز الأول في أثينا 2004 وريو 2016، حيث يشتمل البرنامج على العديد من المعسكرات الداخلية، والمشاركة في البطولات الدولية قبل خوض غمار بارالمبية طوكيو، من أجل أن يحقق اللاعبون الطموحات المطلوبة في هذا المحفل المرتقب، وفق النهج المرسوم حتى يرسم الأبطال صورة طيبة عن رياضة «أصحاب الهمم بالدولة التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام، تعزيزاً للنجاحات التي حققتها خلال مشاركاتها في النسخ السابقة للدورات البارالمبية، وعدم التفريط في هذه المكتسبات لترك بصمة جديدة في التحدي البارالمبي المقبل.

ووجه الاجتماع الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، على متابعته لانطلاقة النشاط الرياضي، وتوفير كل مقومات النجاح لأصحاب الهمم، من أجل تحقيق طموحاتهم، لتجاوز تحديات مرحلة جائحة «كورونا»، بعد اطلاع المجلس على التقرير الخاص باستئناف النشاط الرياضي وفق بروتوكول الوقاية والإرشادات الاحترازية، لتوفير الرعاية والحماية الصحية للجميع وفق توجيهات الحكومة ومجلس دبي الرياضي، من أجل الاستعداد للاستحقاقات المحلية والخارجية المقبلة في أعقاب التحديات التي تواجه رياضة «أصحاب الهمم» في العالم بعد جائحة «كورونا»، وخصوصاً أن النادي وضع الخطط الكفيلة الخاصة باستعادة اللاعبين لجاهزيتهم لتحقيق المراد على الصعد كافة، بعد هذه التداعيات، والتي تسببت في إيقاف النشاط، وتأجيل عدد من البطولات المحلية، وكذلك المحطات الأخيرة للبطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

واطلع المجلس من لجنة الاستثمار والتطوير على حزمة من المشاريع، والتي تحقق الاكتفاء الذاتي للنادي، وصولاً إلى الأهداف المنشودة، في إطار سعيه الحثيث للاكتفاء الذاتي وفق النهج المرسوم.

