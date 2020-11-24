شكرا لقرائتكم خبر عن الدنماركي هانسن يحجز مقعده في «جولف موانئ دبي العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حجز الدنماركي يواكيم هانسن مقعده في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، ختام موسم الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد حصوله على أول لقب في الجولة الأوروبية في بطولة جوهانسبرج المفتوحة.

وقفز اللاعب الدنماركي 59 مركزاً دفعة واحدة إلى المركز 43 في ترتيب «السباق إلى دبي»؛ ليضمن التواجد في البطولة الختامية التي ستقام على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف، بالفترة من 10 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاء الجنوب إفريقي ويلكو نينابر على بعد مسافة قصيرة من تحقيق أول فوز احترافي له، لكن حصوله على المركز الثاني جعله يقترب من الظهور لأول مرة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي ستقام في غضون أسبوعين، وحصل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً على 222 نقطة ليقفز 46 مركزاً دفعة واحدة إلى المركز 62 في ترتيب «السباق إلى دبي»، مع تأهل أفضل 60 لاعباً متاحاً في الترتيب لحدث سلسلة رولكس الأخير لهذا الموسم، إلى جانب أفضل 75 لاعباً في التصنيف العالمي للجولف الرسمي.

ويسعى مواطن نينبار، شون نوريس، أيضاً إلى تأمين أول ظهور له في ملعب الأرض «ذا إيرث» في عقارات جميرا للجولف لبطولة جولة موانئ دبي العالمية، وقد وضع نفسه في موقف جيد للتأهل بعد حصوله على المركز الثالث في البطولة. وصعد نوريس من المركز 86 إلى المركز 64 في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد أن حصل على 125 نقطة.

وفي الوقت نفسه أنهى براندون ستون البطولة مشاركاً المركز الرابع، ليصعد ستة مراكز دفعة واحدة إلى المركز 32 في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعد أن حصل على 84.66 نقطة.

وتعدّ بطولة جولة موانئ دبي العالمية هي الحدث الرابع والأخير في سلسلة رولكس لموسم «السباق إلى دبي» 2020 المعاد تشكيله، ويستضيف ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف في دبي بطولة ختام الموسم كل موسم منذ عام 2009، وتم الإعلان عن حدث إضافي من قبل الجولة الأوروبية مع بطولة «الجولف في دبي» التي تقدمها موانئ دبي العالمية، وستقام على ملعب النار في عقارات جميرا للجولف في الأسبوع السابق لبطولة جولة موانئ دبي العالمية.

