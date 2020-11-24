شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: أحمد فتحى زيه زى رمضان صبحى وإكرامى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم الأهلى والكرة المصرية السابق أنه لا يوجد فرق بين أحمد فتحى والثنائى رمضان صبحى وشريف إكرامى بعد رحيلهم جميعاً لبيراميدز بداية من الموسم الجديد.

وقال أحمد لليوم السابع "شريف إكرامى وضعه مختلف لأن قرار رحيله لم يكن بيده لكن بقرار من إدارة النادى.. لكن هناك اختلاف فى المعايير غير مفهموم.. يؤخذ على رمضان مماطلته فى المفاوضات وتأكيده فى البداية رغبته فى البقاء بالأهلى ثم رحيله بهذه الطريقة".

وأجرى أحمد بلال نجم الأهلي والكرة المصرية السابق حواراً مطولاً خلال ندوته باليوم السابع التى تطرقت للحديث في العديد من الملفات أبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر أقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.