شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتراجع عن التدريب فى ملعب السلام قبل نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى عن فكرة التدريب بملعب السلام استعداداً لنهائى أفريقيا، وقرر الجهاز التدريب يومياً على ملعب التتش على أن يتجه الفريق من فندق الإقامة بالتجمع الخامس لمقر النادى بالجزيرة للتدريب على ملعب التتش الذى يضمن جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أفضل من أى مكان آخر وحفاظاً على سلامة اللاعبين قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل أمام الزمالك المُلقب بنهائى القرن.

وكان الجهاز الفنى قد أعلن أن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا عقب مران الفريق أول أمس الأحد، بالتتش وسيتدرب يومياً على ملعب الأهلى بالسلام ابتداء من أمس الاثنين، لكن هذا لم يحدث بعد التراجع عن فكرة التدريب في السلام والاستقرار على التدريب بالتتش يومياً على أن يتجه الفريق بعدها لفندق الإقامة ومن المقرر أن يستمر الفريق في تدريباته اليومية بملعب التتش ثم يتدرب يوم الخميس باستاد القاهرة.

يذكر أن ستة لاعبين بالأهلى أُصيبوا بفيروس كورونا حتى الآن وهم : كهربا ووليد سليمان وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وأخيراً أحمد رمضان بيكهام.