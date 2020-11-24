شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المقاصة يعلن إتمام الاتفاق مع إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة أن إدارة الفريق الفيومى استطاعت أن تجتاز أزمة نقص الموارد المادية التى تعرض لها النادى مؤخراً، مؤكداً أن الصفقات التى تم بيعها أنعشت خزينة النادى، وقال بكرى سليم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر: الصفقات الراحلة محمد إبراهيم وميجو جابر وأحمد عادل وأحمد سامى نحو 5 أو 6 لاعبين، أما اللاعبين الجدد ننتظر المدير الفنى الجديد لتحديد مطالبة لأن هناك الكثير من الأسماء المطروحة، وإيهاب جلال هو أفضل مدرب فى تاريخ المقاصة وصنع إنجازات للنادى لم نصنعها مع أحد، وصعد بنا للمركز الثانى فى الدورى، ولذلك نرحب بتواجده فى أى وقت رغم أن هناك عتاب عليه لأنه تركنا فى وسط الموسم، وإيهاب جلال عاد بنسبة 90% وجميعنا نرحب بتواجده.

وواصل سليم: أحمد سامى لم يوقع على الاستغناء الخاص بأحد الفرق الصاعدة، الذى قدم له العرض الأول ولكنه لم يوقع وفضل الانضمام إلى بيراميدز ونحن لا نقف عكس رغبة اللاعب، واللاعب كان رغبته بيراميدز.

واستكمل: الأوضاع المادية تحسنت كثيراً بعد الصفقات التى تم بيعها، وفى نفس الوقت أمامنا منافسة مفتوحة لوجود راعى جديد والكثير تحدثوا معنا للفوز بحق رعاية النادى.

وأردف: أنا متفائل جداً خاصة مع عودة إيهاب جلال لأنه يستطيع أن ينجم اللاعبين المغمورين، مثل حسين الشحات وأيمن حفنى والشيخ والكثير من اللاعبين، ونتمنى أن ننافس فى الموسم الجديد على المربع الذهبى.

واختتم: أول مباراة لنا مع الأهلى فى الدورى الجديد ولكن حظنا حلو مع الأهلى وممكن نعملها.

ووحضر اليوم حمد إبراهيم المدرب العام السابق للمقاصة، تدريبات الفريق فى خطوة تعلن اقتراب إيهاب جلال من العودة مرة أخرى، حيث يعمل حمد إبراهيم مدربا عاما ومساعدا لإيهاب جلال فى جميع الفرق التى تولى الأخير تدريبها.

فى نفس السياق كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أزمة جديدة تهدد أحمد سامى مدافع مصر المقاصة المنضم مؤخراً لفريق بيراميدز، وذلك بسبب اتفاقه مع ناديين خلال الميركاتو الجارى، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: نادى سيراميكا سلم المقاصة شيكات بـ 27 مليون جنيه تم دفع نصفها 13.5 مليون ومن ضمنها فلوس أحمد سامى وحصل على الاستغناء الخاص بمدافع المقاصة واتفق مع أحمد سامى على 4.5 مليون فى الموسم.