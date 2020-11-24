أقربهم برشلونة.. 3 فرق في انتظار حسم التأهل لدور الـ 16 بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تنطلق الليلة، مساء الثلاثاء، 8 مباريات في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، حيث اصبح فريق برشلونة على بعد خطوة واحدة من التأهل لدور الـ 16 للبطولة الأوروبية.

برشلونة بعد مرور 3 جولات من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بات يحتل المركز الأول في المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته حتى الآن.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني خلف برشلونة برصيد 6 نقاط من فوز في مباراتين وخسارة، متفوقا على كل من دينامو كييف وفرينكفاروزي بالمركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل فريق.

ويحل فريق برشلونة ضيفا على دينامو كييف الأوكراني مساء اليوم الثلاثاء، ويحتاج فقط للتعادل أو تحقيق الفوز لحسم بطاقة التأهل بشكل رسمي.

وفي نفس السياق، ينتظر كل من تشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني مواجهتهما أمام كل من رين الفرنسي وكراسنودار الروسي على التوالي لحسم بطاقتي التأهل عن المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل كل من تشيلسي وإشبيلية المركزين الأول والثاني في مجموعتهما بالتساوي في عدد النقاط برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، حيث يحتاج كل من الفريقين الفوز في مواجتهما الليلة لحسم التأهل بشكل رسمي للدور المقبل.

ويأتي في المركزين الثالث والرابع بالمجموعة فريقي رين الفرنسي وكراسنودار الروسي برصيد نقطة لكل فريق.

ويخرج فريق تشيلسي لمواجهة خارج الأرض لمواجهة رين الفرنسي، بينما سيحل إشبيلية الإسباني ضيفًا على كراسنودار الروسي في نفس الجولة، حيث يأمل كل من ممثلي إنجلترا وإسبانيا في العودة بالثلاث نقاط لضمان التأهل للدور المقبل.