"كاف" يوضح لمصراوي موقفه من قرار منع مرتضى من حضور نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

قال مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إنه سيتم تطبيق قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بمنع مرتضى منصور رئيس الزمالك من حضور نهائي دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبلة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد قررت في وقتٍ سابق إيقاف رئيس نادي الزمالك عن الأنشطة الرياضية لمدة 4 سنوات.

وقال مصدر في كاف من خلال الخليج 365: "سنطبق قرار اتحاد الكرة والذي يمنع حضور رئيس الزمالك للنهائي."

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت بيانًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، أخطرت فيه اتحاد الكرة بضرورة منع رئيس الزمالك من حضور المواجهة.

كاف كان قد أعلن أن المباراة ستقام على ملعب برج العرب مساء الجمعة المقبلة قبل أن يؤكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أن النهائي سيقام على ملعب ستاد القاهرة.