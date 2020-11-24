تشكيل مباراة الوحدة والتعاون فى الدورى السعودى

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره فريق الوحدة اليوم الثلاثاء وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين . يبدأ التعاون المباراة بالتشكيل الاتى: حراسة المرمي: كاسيو أنجوس. خط الدفاع: ياسين برناوي، اياجو سانتوس، نواف الصباحي، حسن كادش . خط الوسط: ساندرو مانويل، ريان الموسي، فهد الرشيدي، علي النمر ،سميحان الثابت. خط الهجوم: تاوامبا. وبينما يدخل فريق الوحدة المباراة بالتشكيل الاتى: حراسة المرمي : راغد النجار. خط الدفاع: محمد العمري، نايف كراري، عبدالله الحافظ، ألبرتو بوتيا. خط الوسط: محمد القرني، أنسليمو دي مورايس، ديمتري بيتروايس، هيرناني سانتوس، حسين العيسي. خط الهجوم: يوسف نياكاتي.

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