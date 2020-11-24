إصابة حارسي المصري بفيروس كورونا

تعرض الثنائي أحمد دعدور وعصام ثروت حارسا مرمى نادي المصري البورسعيدي، للإصابة بفيروس كورونا المتسجد "كوفيد19". وأثبتت الفحوصات التي أجراها الفريق ثبوت غيجابية عينة كلًا من أحمد دعدور وعصام ثروت حارسي مرمى الفريق بفيروس كورونا. ثروت حارسي مرمى الفريق بفيروس كورونا. ومن المقرر أن يجري نادي المصري مسحة طبية للفريق بأكمله من أجل الاطمئنان على بقية اللاعبين. ويستعد المصري لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز والذي يستهله بمواجهة الإسماعيلي في دربي القناة. وانتقل ثروت ودعدور حديثا إلى المصري من نادي زد وبيراميدز على الترتيب. وضم المصري أيضا أحمد شديد قناوي ومصطفى سلطان وأحمد رفعت وعلاء عطا.

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