مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف بث مباشر 2020/11/24 يلا لايف برشلونه مباشر في دوري أبطال أوروبا

يتواجد برشلونة في المجموعة السابعة مع أندية دينامو كييف، ويوفنتوس الإيطالي، فيرينكفاروس المجري. ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب مجموعته السابعة بالعلامة الكاملة -تسع نقاط- بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني يوفنتوس. تشكيلة هجومية لبرشلونة ضد دينامو كييف في غياب ميسي وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد دينامو كييف، حيث سيلعب الهولندي رونالد كومان مدرب البرسا بتشكيلة هجومية من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث. كييف، حيث سيلعب الهولندي رونالد كومان مدرب البرسا بتشكيلة هجومية من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث. وأشارت الصحيفة إلى أن رونالد كومان سيلعب بالرباعي “ترينكاو، وكوتينيو، وديمبيلي، وجريزمان” في خط الهجوم، في ظل غياب ليونيل ميسي عن المباراة، حيث فضّل كومان إراحته. كومان إراحته. وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي : حراسة المرمى : تير شتيجن خط الدفاع : ديست، مينجويزا، لينجليه، جوردي ألبا خط الوسط : بيانيتش، آلينا، كوتينيو خط الهجوم : ترينكاو، أنطوان جريزمان، ديمبيلي

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