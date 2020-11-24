كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام أتالانتا

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف محمد صلاح جناح الفريق من المشاركة في مباراة أتالانتا غدًا في دوري أبطال أوروبا بعد الشفاء من فيروس كورونا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتالانتا: "صلاح تدرب معنا يوم الاثنين الماضي وظهر بشكل جيد للغاية، كل الفحوصات الخاصة

بفيروس كورونا، التي أجراها جاءت سلبية، أصبح للمشاركة أمام أتالانتا".

وأوضح: "سنرى ماذا سنفعل مع صلاح، كان في عزل صحي قبل 3 أيام مضت".

وأكمل كلوب "لا توجد أخبار جديدة بشأن إصابات لاعبي الفريق، سنرى ما يحدث في الساعات المقبلة".

وتابع "لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن ذلك لأني لأ أعرف حالة لاعبي أتالانتا البدنية، فلماذا نعطيهم أي معلومات".

وغاب محمد صلاح عن اَخر مباراة لليفربول أمام ليستر سيتي، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة، بسبب إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده في مسعكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الماضي.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره أتالانتا، غدًأ الأربعاء على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.