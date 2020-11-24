بعد اعتزال أندرتيكر.. تعرف على علاقاته العاطفية وأقوي مبارياته وسط الحلبة

آثار اعتزال المصارع العالمي أندرتيكر، جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد 30 عامًا وسط حلبة المصارعة، سجل فيهما المئات من الانتصارات والانجازات والبطولات.

وأبرز المبارايات التاريخية، التي خاضعها أندرتيكر، على مدار تاريخه، المباراة التاريخية بين أندرتيكر وهولك هوجن على حزام العالم.

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ومباراة أسطورة المصارعة أندرتيكر ضد بروس ليسنر، في أفضل مباراة ببطولة سمر سلام، إضافة إلى المباراة التاريخية بين أندرتيكر ضد تربل أتش داخل القفص الحديدي في بطولة راسلمينيا.

بدأ أسطورة المصارعة، أندرتيكر مسيرته في اتحاد

USWA في عام 1987.

- انضم بعد ذلك إلى اتحاد WCW في عام 1989.

- في عام 1990 لم يجدد اتحاد وورلد تشامبيونشيب ريسلينغ عقده مع أندرتيكر، في نوفمبر من نفس العام انضم كالوي إلى اتحاد WWE) WWF حاليًا).

- المصارع الوحيد الذي ظهر في أول حلقة من راو وهو لازال يعمل مع الاتحاد.

بطل العالم 7 مرات.

- حصل على حزام الاتحاد 4 مرات، وحزام العالم للوزن الثقيل 3 مرات.

- حصل على بطولة الهاردكورد وبطولة الثنائي ست مرات وبطولة USWA Texas Title

وبطولة USWA Unified Heavyweight بطل رويال رامبل 2007 خسر مبارتين فقط برسلمينا برصيد (2–25).

- ظهر في اتحاد بطولة العالم للمصارعة WCW تحت اسم "تكساس ريد".

- صارع وخسر أول مباراة له ضد المصارع بريزر برودي، في عام 1988 بعد سنة ترك WCWA.

- حصل على أول حزام للمحترفين.

بجانب ذلك الإنجازات التي حققها أسطورة المصارعة، كون أندرتيكر وأخوه كين فريقا زوجيا عام 2006، تحت اسم "إخوة الدمار"، ولعبوا ضد كين كينيدي وMVP الذي كان كين في عداوة معه ذلك الوقت، كما هزم كينيدي الأندرتيكر في مهرجان Surviver Series في مباراة من نوع First Blood بعد أن تدخل MVP.

تزوج أندرتيكر زوجته الأ‌ولى، جودي لين، في عام 1989، وأنجبا ابنًا، ولد في عام 1993، لكن زواجهما لم يدم طويلاً بعدما انفصلا في عام 1999 .