نهائي إفريقيا.. أمطار متوقعة يوم الجمعة المقبل

ذكر موقع رئاسة الوزراء المصرية، حالة الطقس المتوقع يوم الجمعة المقبل في مدينة القاهرة، قبيل مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ستاد القاهرة مواجهة نادي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، بيانًا أوضح فيه حالة الطقس وأماكن سقوط المطر المتوقع، وذلك في الفترة من خلال غذا الاربعاء 25 نوفمبر حتى السبت المقبل 28 من الشهر ذاته.

وأوضح البيان، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة

الطقس في القاهرة الكبرى ومدن القناة ستشهد أمطارا خفيفة خلال الأيام الأربعة.

وكان الأهلي قد حصد اللقب القاري 8 مرات كأكثر الفرق فوزا به، فيما حصده الزمالك 5 مرات كثاني أكثر الفرق تتويجا به بالتساوي مع مازيمبي.

وحصد الأهلي اللقب آخر مرة خلال عام 2013، فيما حصد الزمالك اللقب آخر مرة خلال عام 2002.