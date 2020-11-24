قرار رسمي خلال ساعات بعودة الجماهير في الدوري الإنجليزي

تترقب الجماهير البريطانية العاشقة للدوري الإنجليزي قرارًا رسميًا خلال ساعات بعودتها إلى المدرجات مرة أخرى من أجل متابعة المباريات من الملعب.

وأكدت شبكة " BBC " البريطانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن بوريس جونسون رئيس وزراء إنجلترا، سيعلن

خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده اليوم، عودة الجماهير الى الملاعب .

وأضافت الشبكة العالمية في تقريرها أن الجماهير ستكون 4000 مشجع بالمناطق الأقل تأثرًا بفيروس كورونا، بينما ستكون الأماكن الأكثر

تأثرًا بواقع 2000 مشجع في المباراة، تمهيدًا لزيادة الأعداد في وقع لاحق .

وأشارت BBC إلى أن الجماهير التي ستحضر إلى الملاعب سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عليها، وسيقوم كل فرد بعمل مسحة طبية قبل موعد المباراة بيوم واحد، لكن لم يتم تحديد الآلية التي سيتم بها تطبيق ذلك .