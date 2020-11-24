وادي دجلة يواصل استعداداته بالعين السخنة للموسم الجديد

يواصل الفريق الأول لكرة لقدم بنادي وادي دجلة، تدريباته بمعسكر العين السخنة، تحت قيادة المقدوني نيكي بابا فاسيليو، مدرب الفريق، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2020 ـ 2021.
بدأ نادي وادي دجلة معسكره المغلق بالعين السخنة، يوم السبت الماضي، ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة 7 أيام، في إطار الاستعدادات المبكرةلمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويدخل نادي وادي دجلة معسكرًا مغلقًا طويلًا في العين السخنة، حيث يحرص الجهاز الفنى الدجلاوى على إقامة فترة إعداد جيدة للفريق من أجل تفادى البدايات السيئة التى وقع فيها دجلة بالموسم المنقضى، وأدت لصراعه الهبوط حتى نهاية الدورى.
من المقرر أن يخوض فريق وادي دجلة بعض المباريات الودية، عقب انتهاء المعسكر المغلق من أجل التطبيق العملي لتعليمات مدرب الفريق بابافاسيليو، قبل انطلاق الموسم الجديد.
وفي إطار الاستعدادات للموسم الجديد، أبرم فريق وادي دجلة العديد من الصفقات الجديدة، أبرزها صلاح أمين، مهاجم مصر المقاصة السابق، وإيهاب المباركي، ظهير أيمن نادي الترجي التونسي السابق، ومسعد عوض، حارس مرمى نادي أسوان، وأحمد مجدي، ظهير أيمن نادي الإنتاج الحربي السابق.
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