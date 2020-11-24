بطل كأس العالم 82: ميلان مقنع أكثر من يوفنتوس، وإنتر كونتي يحتاج إلى التحسن

زعم بطل كأس العالم 1982 مع منتخب إيطاليا ومدافع إنتر السابق “بيبي بيرجومي” أن ميلان أكثر إقناعًا من يوفنتوس، مضيفًا انه يجب على “أنطونيو كونتي” التحسن اكثر مع الإنتر.

ويتأخر البطل القياسي للدوري الايطالي “يوفنتوس” بأربع نقاط عن ميلان متصدر الترتيب بعد ثماني مباريات في الدوري الإيطالي.

وقال بيرجومي لشبكة سكاي سبورت: “يوفنتوس لم يقنعني بعد، خاصة في المباريات الكبيرة. من ناحية أخرى، ميلان أقنعني، بـوجود زلاتان إبراهيموفيتش، لقد فاز بالفعل ضد إنتر ونابولي. بالمقابل يوفنتوس لعب ضد لاتسيو وروما لكنه لم يفز”.

وتابع: “في بداية الموسم كان لدي شعور بأن ميلان يمكن أن يؤدي بشكل جيد، اعتقدت أنهم سيكونون من بين الأربعة الأوائل. [باولو] مالديني يعلم أنه بنى فريقًا جيدًا”.

وأكمل: “ميلان لديه لاعبون يركضون في كل مكان على أرض الملعب، ومن الصعب التسجيل ضدهم وقد اكتسب الفريق الثقة بالنفس”.

ماذا عن إنتر كونتي؟

يعتقد الفائز بكأس العالم 1982 مع إيطاليا أن إنتر ميلانو يجب أن يفعل شيئًا أكثر وأن يتحسنوا لمنافسة ميلان ويوفنتوس هذا الموسم.

وقال بيرجومي: “إنتر بالتأكيد بحاجة إلى التحسين. على سبيل المثال، أعتقد أنه من الواضح للجميع أنه يجب استخدام أشرف حكيمي بشكل مختلف. لا ينبغي أن يستقبل الكرة على قدميه أو يمررها مرة أخرى”.

وأردف قائلاً : ” لا أعتقد أن أنطونيو كونتي سيصنع ثورة. يحتاج إنتر إلى التعافي وليس لديه وقت لإجراء التجارب. مشكلة أخرى هي خط دفاع إنتر. إنه بطيء للغاية هذا الموسم، ليس لديهم لاعب سريع في الدفاع “.

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