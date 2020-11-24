واين روني: كنت قريباً من مغادرة مانشستر يونايتد للتوقيع مع ريال مدريد أو برشلونة

أكد النجم الانجليزي واين روني أنه اقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني في عام 2010 بعد تسليمه طلب انتقال إلى مانشستر يونايتد.

وسجل قائد إنجلترا السابق 253 هدفًا في 559 مباراة مع مانشستر يونايتد بين عامي 2004 و2017، ليصبح أفضل هداف على الإطلاق، ومع ذلك، كان قد اقترب من مغادرة أولد ترافورد في وقت مبكر من موسم 2010/11 حيث قدم طلب إنتقال رسمي إلى الإدارة.

واعترف الآن لاعب ديربي كاونتي الحالي بوجود ثلاثة أندية كان يمكن أن ينضم إليها في تلك المرحلة بما في ذلك عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

وكشف روني عن مدى تفضيله الانتقال إلى برشلونة، على الرغم من أنه في ذلك الوقت بالذات كانت فرصة الانضمام إلى غريمه في الكلاسيكو ريال مدريد أكثر احتمالا.

ومن المفارقات، أن المهاجم سجل في نهائي دوري أبطال أوروبا ذلك الموسم ضد البلوجرانا، على الرغم من أن فريق بيب جوارديولا حقق انتصارًا 3-1 في تلك المناسبة، في النهائي الذي أقيم في ملعب ويمبلي.

وقال روني بهذا الشأن: “أعتقد أنه تم توثيقه جيدًا أن تشيلسي ومورينيو يريدان التوقيع معي”.

وأضاف : “كان هناك حديث مستمر من ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، ولكن لم يكن هناك خيار بالنسبة لي للذهاب إلى هناك”.

وختم بالقول: “على الرغم من وجود شائعات حول ذلك أيضًا، إلا أن الثلاثة الآخرين، في الحقيقة، كانت خيارات أكثر واقعية. في رأسي، في ذلك الوقت، في فترة اليومين تلك، كنت مستعدًا للذهاب واللعب في إسبانيا”.

وأكمل: “من الناحية المثالية، كنت أرغب في الذهاب إلى برشلونة، لكن كان من المرجح أن يكون ريال مدريد أكثر من برشلونة. كان تشيلسي دائمًا هناك أيضًا”.

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