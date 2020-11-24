أخبار ريال مدريد| مدة الغياب فاقت المتوقع.. تعرف على موعد عودة فالفيردي من الإصابة

لن يعود لاعب خط وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي إلى اللعب مع فريق زين الدين زيدان لغاية فترة أعياد الميلاد (الكريسماس)، بعد إصابة في ساقه اليمنى.

وأصيب الأوروجوياني بشق في العمود الفقري الخلفي لساقه اليمنى في الهزيمة القاسية 4-1 أمام فالنسيا قبل فترة التوقف الدولية المنقضية، وسيغيب عن سلسلة من المباريات المزدحمة للفريق الملكي.

ووفقاً لصحيفة الماركا الإسبانية، فإن فالفيردي في الوقت الحالي قادر على المشي البطيء والضغط على ساقه اليمنى ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يستأنف التدريبات بشكل كامل والقدرة على الركض بحرية.

ويمثل غياب فالفيردي ضربة كبيرة أخرى لفريق ريال مدريد، حيث أصبح جزءًا محوريًا من خط وسط النادي، اذ ظهر في أول 11 مباراة في الموسم، والتي شارك في تسع مباريات منها، قبل غيابه القسري.

ونما اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ليصبح دوره بارزًا، حيث تم تفضيله في التشكيل الأساسي قبل لوكا مودريتش وحتى توني كروس أحياناً، الذي حل محله في ميستايا في وقت سابق من هذا الشهر.

وغاب فالفيردي عن التعادل أمام فياريال، ومن المقرر أن يغيب عن أربع مباريات أخرى على الأقل في الدوري الإسباني، كما ستغيبه الاصابة أيضًا عن مباريات دوري أبطال أوروبا ضد إنتر وشاختار دونيتسك وبوروسيا مونشنجلادباخ.

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